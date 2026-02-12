Spectacle Sophie Loustalot Fantasme La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence
Spectacle Sophie Loustalot Fantasme
Mercredi 15 avril 2026 de 20h30 à 21h45.
Jeudi 16 avril 2026 de 20h30 à 21h45. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Fantasme n.m. représentations imaginaires dans lesquelles un sujet transpose ses désirs et ses angoisses.
Dans ce premier spectacle, Sophie Loustalot cherche des solutions pour défier la solitude vivre avec ses voisins, surveiller sa machine à laver ou alors s’imaginer en couple .
Et si à force de fantasmer sa vie, elle arrivait à la vivre ? .
La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 43 80 info@lafontainedargent.com
English :
Fantasy: n.m. imaginary representations into which a subject transposes his or her desires and anxieties.
