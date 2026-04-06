SHEN YUN GRAND THEATRE DE PROVENCE Aix En Provence
SHEN YUN GRAND THEATRE DE PROVENCE Aix En Provence mercredi 15 avril 2026.
SHEN YUN Début : 2026-04-15 à 20:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
GRAND THEATRE DE PROVENCE 380 AVENUE MAX JUVENAL 13100 Aix En Provence 13
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