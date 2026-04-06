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SHEN YUN GRAND THEATRE DE PROVENCE Aix En Provence

SHEN YUN GRAND THEATRE DE PROVENCE Aix En Provence

SHEN YUN GRAND THEATRE DE PROVENCE Aix En Provence mercredi 15 avril 2026.

Lieu : GRAND THEATRE DE PROVENCE

Adresse : 380 AVENUE MAX JUVENAL

Ville : 13100 Aix En Provence

Département : 13

Début : 2026-04-15

Fin : 2026-04-15

Heure de début : 20:00

SHEN YUN Début : 2026-04-15 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

GRAND THEATRE DE PROVENCE 380 AVENUE MAX JUVENAL 13100 Aix En Provence 13

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