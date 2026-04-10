Aix-en-Provence

Conférence de Michel Narcy Kairos kai logos

Mercredi 15 avril 2026 à partir de 18h. En visio-conférence écrire à info@kairoskailogos.com Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 18:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Lysias logographe de Socrate dans le Phèdre de Platon.

À partir de la traduction par G. Wersinger Taylor du discours attribué à Lysias dans le Phèdre de Platon1, je me propose de mettre en évidence la similitude entre ce que promet le locuteur au jeune garçon qu’il courtise et la stratégie de séduction prêtée à Socrate par plusieurs témoins Platon dans le Lysis et, s’il en est l’auteur, dans le Premier Alcibiade, Eschine de Sphettos dans son propre Alcibiade, Xénophon dans les Mémorables (IV 2). Reconnaissable sous la plume d’auteurs par ailleurs aussi divergents, cette stratégie peut être tenue sans invraisemblance comme un trait caractéristique du Socrate historique, qu’il est donc permis d’identifier au locuteur du discours de Lysias. Les griefs formulés contre Socrate par l’Alcibiade du Banquet de Platon confirment cette hypothèse, puisqu’ils reposent sur l’attribution à Socrate de l’intention qu’on attribue traditionnellement au locuteur en question. .

En visio-conférence écrire à info@kairoskailogos.com Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@kairoskailogos.com

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English :

Lysias, Socrates’ logographer in Plato’s Phaedrus .

L’événement Conférence de Michel Narcy Kairos kai logos Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence