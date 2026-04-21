La Saison des Histoires Novembre 2026 Médiathèque Voiteur
La Saison des Histoires Novembre 2026 Médiathèque Voiteur mercredi 18 novembre 2026.
Voiteur
La Saison des Histoires Novembre 2026
Médiathèque 2 Rue des Masses Voiteur Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 16:00:00
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
Laissez-vous conter la nature avec l’Artisane d’histoires !
Chaque mois, plongez dans un univers de lectures inspirées par les saisons, bercées de chansons douces et illuminées par des kamishibaïs magiques. Un moment poétique et enchanteur à partager en famille. 5 ans + .
Médiathèque 2 Rue des Masses Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@bressehauteseille.fr
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English : La Saison des Histoires Novembre 2026
L’événement La Saison des Histoires Novembre 2026 Voiteur a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme JurAbsolu
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