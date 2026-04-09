La santé mentale au féminin : connaître les spécificités et mobiliser les ressources Emmaüs Solidarité Paris

Forum de promotion de la santé mentale sur la thématique « Créer le lien, partager nos émotions » à destination des femmes et de leurs enfants le mercredi 22 avril de 14h à 18h à la Maison des Réfugiés. Cet évènement convivial aura pour objectif de promouvoir les déterminants positifs de la santé mentale et de lever les tabous sur la santé mentale des femmes en particulier.

Programmation :

· Stands d’information et de sensibilisation en santé mentale des femmes

· Jardinage thérapeutique – ouvert à tous

· Activités physiques & Olympiades – ouvert à tous

· Atelier lecture – ouvert aux enfants

· Yoga – atelier dédié aux femmes

· Danse thérapie – atelier dédié aux femmes

· Art thérapie – atelier dédié aux femmes

· Socioesthétique – atelier dédié aux femmes

· Groupes d’échanges sur les gestes anti-stress – atelier dédié aux femmes

· Boxe féminine – atelier dédié aux femmes

· Atelier d’autodéfense – atelier dédié aux femmes

L’évènement organisé par l’association Emmaüs Solidarité prendra la forme d’un forum ouvert à toute personne intéressée par la santé mentale des femmes avec des ateliers pour prendre soin de soi, des partenaires experts de l’accompagnement avec qui échanger et une ambiance chaleureuse pour souffler, se reconnecter à soi et créer du lien.

Cette après-midi sera l’occasion de donner des clés pour promouvoir la confiance en soi et la capacité d’agir, de donner des outils concrets pour mieux vivre au quotidien (charge mentale, pression liée aux normes sociales, violences sexistes et sexuelles y compris au sein du couple…), et de lever ensemble les tabous autour de la santé des femmes !

Des ateliers seront aussi proposés aux enfants présents (lecture, sport, jardinage…).

Et si prendre soin de sa santé mentale commençait par se retrouver ensemble ? Le mercredi 22 avril, Emmaüs Solidarité ouvre ses portes à toutes les femmes et leurs familles pour une après-midi conviviale, ressourçante et gratuite, pensée pour prendre soin de soi et des autres.

Le mercredi 22 avril 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-22T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-22T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T18:00:00+02:00

Emmaüs Solidarité 10b Rue Henri Ribière 75019 Paris



Afficher la carte du lieu Emmaüs Solidarité et trouvez le meilleur itinéraire

