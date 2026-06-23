La sardinade des séniors Club de loisirs du Ginestet (Complet) Club de loisirs du Ginestet Marseille 13e Arrondissement
jeudi 9 juillet 2026 · Club de loisirs du Ginestet · Marseille 13e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 13e Arrondissement
La sardinade des séniors Club de loisirs du Ginestet (Complet)
Jeudi 9 juillet 2026 de 18h à 22h. Club de loisirs du Ginestet 26 avenue de Valdonne Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 22:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Les seniors sont invités à partager un moment convivial à l’occasion d’une sardinade estivale.
Une soirée festive et gourmande à ne pas rater !
La Ville de Marseille invite les seniors à partager un moment convivial à l’occasion d’une sardinade estivale.
Au programme
– Dégustation de sardines
– Bal
– Karaoké
Cette proposition est réservée aux plus de 60 ans (l’accès se fera sur présentation d’un justificatif d’identité). Sur inscription.
Comment s’y rendre ?
Métro ligne 1 station Malpassé puis prendre Bus 37 (arrêt Valdonne Hôpital Laveran) ou Bus 38 et B3 (arrêt Laveran Diderot) .
Club de loisirs du Ginestet 26 avenue de Valdonne Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 39 41 service-des-seniors@marseille.fr
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English :
Seniors are invited to enjoy a friendly get-together at a summer sardine barbecue.
L’événement La sardinade des séniors Club de loisirs du Ginestet (Complet) Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-23 par Ville de Marseille
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