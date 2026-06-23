La sardinade des séniors Club de loisirs du Ginestet (Complet) Club de loisirs du Ginestet Marseille 13e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 13e Arrondissement

La sardinade des séniors Club de loisirs du Ginestet (Complet)

Jeudi 9 juillet 2026 de 18h à 22h. Club de loisirs du Ginestet 26 avenue de Valdonne Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09 22:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Les seniors sont invités à partager un moment convivial à l’occasion d’une sardinade estivale.

Une soirée festive et gourmande à ne pas rater !



La Ville de Marseille invite les seniors à partager un moment convivial à l’occasion d’une sardinade estivale.



Au programme



– Dégustation de sardines

– Bal

– Karaoké



Cette proposition est réservée aux plus de 60 ans (l’accès se fera sur présentation d’un justificatif d’identité). Sur inscription.



Comment s’y rendre ?

Métro ligne 1 station Malpassé puis prendre Bus 37 (arrêt Valdonne Hôpital Laveran) ou Bus 38 et B3 (arrêt Laveran Diderot) .

Club de loisirs du Ginestet 26 avenue de Valdonne Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 39 41 service-des-seniors@marseille.fr

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English :

Seniors are invited to enjoy a friendly get-together at a summer sardine barbecue.

L’événement La sardinade des séniors Club de loisirs du Ginestet (Complet) Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-23 par Ville de Marseille