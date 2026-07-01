La Savoureuse Tournée du Comté Saline Royale Arc-et-Senans

Informations pratiques

Arc-et-Senans

La Savoureuse Tournée du Comté

Saline Royale D17 Arc-et-Senans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-09 18:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Petits et grands pourront découvrir ou redécouvrir ce fromage d’exception dans une ambiance chaleureuse, festive et familiale. Chaque étape sera l’occasion de partager un moment authentique autour du savoir-faire et des traditions qui font la renommée du Comté, dégustations commentées, jeux et animations pour les enfants, l’école du Comté, suivi d’un ateliers culinaires. .

Saline Royale D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 23 51 m.arbez@comte.com

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English : La Savoureuse Tournée du Comté

L’événement La Savoureuse Tournée du Comté Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON