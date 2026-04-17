La Scène Ouv’ aux Paraiges La Grange des Paraiges Metz

Metz

La Scène Ouv’ aux Paraiges

La Grange des Paraiges 4 Rue du Change 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18 00:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Salut les amisiciens !

Vous êtes musicien·ne·s et vous cherchez un endroit où vous produire et rencontrer d’autres musicien·ne·s ? Ou alors vous aimez découvrir des artistes locaux ? Venez à la Scène Ouv’ exceptionnellement à la Grange des Paraiges !

Que vous soyez débutant·e·s ou expert·e·s, tout le monde est le·la bienvenue sur scène. Tous les styles y sont acceptés et si vous voulez y monter pour y jouer avec les copains·ines, faire 2 ou 3 morceaux ou bien être seul·e en scène, il n’y a pas d’inscription donc il ne faut surtout pas hésiter !

Sur place vous trouverez, comme d’habitude, une batterie, des guitares électriques avec quelques pédales d’effets et des amplis, une basse électrique, une guitare folk électro-acoustique, un piano-synthétiseur ainsi que 3 micros. Vous pouvez également amener vos propres instruments si vous le souhaitez.Attention ! Il n’y a pas de réseau dans la salle, pensez donc à imprimer vos paroles et tablatures si vous en avez besoin.Si jamais vous préférez regarder les copains·ines sur scène plutôt que d’y monter, vous êtes aussi le·la·les bienvenue·s ! Des tables et des chaises seront à votre disposition devant la scène et le bar se fera un plaisir de vous servir tout un panel de boissons ! Donc n’hésitez plus, annulez ce que vous aviez déjà prévu et venez nous rendre visite à la Scène Ouv’ aux Paraiges le samedi 18 Avril à partir de 20h30 au 4 rue du Change à Metz !Tout public

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La Grange des Paraiges 4 Rue du Change 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Hi friends!

Are you a musician looking for a place to perform and meet other musicians? Or do you like to discover local artists? Come along to the Scène Ouv’ at the Grange des Paraiges!

Whether you’re a beginner or an expert, everyone is welcome on stage. All styles are accepted, and if you’d like to get up there and play with your friends, do 2 or 3 pieces, or perform on stage on your own, there’s no need to register, so don’t hesitate!

On site, as usual, you’ll find drums, electric guitars with effects pedals and amps, electric bass, electro-acoustic folk guitar, piano synthesizer and 3 microphones. You are also welcome to bring your own instruments if you wish If you’d rather watch your mates on stage than get up there, you’re welcome too! Tables and chairs will be at your disposal in front of the stage, and the bar will be happy to serve you a whole range of drinks! So don’t hesitate, cancel what you’ve already planned and come and visit us at Scène Ouv’ aux Paraiges on Saturday April 18th from 8.30pm at 4 rue du Change in Metz!

L’événement La Scène Ouv’ aux Paraiges Metz a été mis à jour le 2026-04-13 par AGENCE INSPIRE METZ