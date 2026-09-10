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La Schola Cantorum de Nantes, Concert Ombre et Lumière, Basilique Saint Donatien, Nantes

samedi 10 octobre 2026 · Basilique Saint Donatien · Nantes

La Schola Cantorum de Nantes, Concert Ombre et Lumière, Basilique Saint Donatien, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Basilique Saint Donatien
Adresse
2 Rue Guillet de la Brosse, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur place : 15 €, Prévente : 13 €, Réduit : 10 €, Gratuit - 10 ans,

La Schola Cantorum de Nantes, Concert Ombre et Lumière Samedi 10 octobre, 18h00 Basilique Saint Donatien Loire-Atlantique

Sur place : 15 €, Prévente : 13 €, Réduit : 10 €, Gratuit – 10 ans,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T18:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-10T18:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:30:00+02:00

Événement Musical à Nantes : Chef-d’œuvres Sacrés romantiques
La Schola Cantorum de Nantes a le plaisir de vous inviter à son prochain concert exceptionnel. Laissez-vous emporter par la ferveur et la beauté de deux œuvres magistrales du répertoire sacré du XIXe siècle, rarement réunies sur scène.
Solistes : Ombeline Guetny : soprano, Alix Leparoux : alto, François Baud : ténor, Jean-Louis Serre : basse
Piano : Laurence Chiffoleau
Direction : Thierry Bréhu
Au Programme
Le Requiem d’Anton Bruckner : Une œuvre de jeunesse d’une intense profondeur émotionnelle, préfigurant les grandes symphonies du maître autrichien.
La Messe en Ré majeur d’Otto Nicolai : Une pièce lumineuse et vibrante, alliant la rigueur germanique à la grâce mélodique de l’un des grands compositeurs du romantisme allemand.
Billetterie

Basilique Saint Donatien 2 Rue Guillet de la Brosse, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://scholacantorumdenantes.jimdofree.com »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/la-schola-cantorum-de-nantes-concert-ombre-et-lumiere »}]
Le Requiem d’Anton Bruckner et la Messe en Ré majeur d’Otto Nicolai Solistes : Ombeline Guetny, Alix Leparoux, François Baud, Jean-Louis Serre, Piano : Laurence Chiffoleau, Direction : Thierry Bréhu

La Schola Cantorum de Nantes

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