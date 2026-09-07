La science expliquée aux gens, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Informations pratiques

La science expliquée aux gens Mercredi 30 septembre, 18h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T18:30:00+02:00 – 2026-09-30T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-30T18:30:00+02:00 – 2026-09-30T19:30:00+02:00

Martine Blancbaye, conférencière à ses heures perdues, a des gènes très compétents : ses ancêtres sont des scientifiques presque illustres, tous membres du Collège de France.

Elle est donc tout à fait légitime pour expliquer la différence entre un virus et une bactérie, pourquoi la terre est plate, comment son oncle Pierre a failli découvrir l’oxygène et la nécessité absolue de maitriser les pourcentages si on veut faire les soldes…

Tout public, à partir de 10 ans

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03.25.56.56.66 »}, {« owner »: {« uid »: 21109932, « type »: « agenda »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « bookingContact »: « media-saintdizier@agglo-saintdizier.fr », « eventDuration »: 60, « venueId »: 29146, « description »: « linked desc », « showType »: « OTHER », « dates »: [{« quantity »: « 10 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1790785800000, « id »: 1}], « bookingEmail »: null, « category »: « SPECTACLE_REPRESENTATION », « editing »: true, « duo »: false}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}]

Cie Attention au(x) chien(s) Spectacle

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