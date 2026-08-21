La sculpture en bastide Saint-Louis à Carcassonne, Musée des beaux-arts, Carcassonne

Informations pratiques

La sculpture en bastide Saint-Louis à Carcassonne Dimanche 20 septembre, 10h15 Musée des beaux-arts Aude

Gratuit, sur inscription. Rendez-vous devant le musée des Beaux-Arts, 15 boulevard Camille-Pelletan. Visite limitée à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Accompagnés de Jessica Molinier, guide-conférencière, partez à la découverte d’une sélection de sculptures dissimulées dans la bastide Saint-Louis. Au fil de la visite, prenez le temps d’observer ces œuvres et d’en découvrir l’histoire, les symboles et les anecdotes qui leur sont associés.

Musée des beaux-arts Boulevard Camille Pelletan, 11000 Carcassonne, France Carcassonne 11000 Aude Occitanie 0468777370 https://www.carcassonne.org/article-page/musee-des-beaux-arts-de-carcassonne [{« type »: « email », « value »: « jep@mairie-carcassonne.fr »}] Riche panorama de la peinture occidentale des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Faïences (Moustiers, Marseille, Toulouse…). Tapisseries et objets d’art (présentés en alternance).

Avec Jessica Molinier, guide conférencière, partez à la découverte d’une sélection de sculptures se cachant dans la Bastide Saint-Louis et prenez le temps d’en écouter leurs histoires.

©mairie de carcassonne