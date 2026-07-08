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La Seine, fleuve-capitale. Jardin du Port de l’Arsenal PARIS

samedi 19 septembre 2026 · Jardin du Port de l'Arsenal · PARIS

La Seine, fleuve-capitale. Jardin du Port de l’Arsenal PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Jardin du Port de l'Arsenal
Adresse
53 boulevard de la Bastille
Ville
75012 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p>L'inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre. </p>

Paris s’est construit au long des siècles, de façon duale, à la fois en tant que ville et en tant que siège du pouvoir de la France, au travers d’institutions politiques parfois rivales, qui ont pris place symboliquement autour des deux rives de l’axe majestueux que constitue la Seine.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, découvrez l’histoire de Paris en croisière sur la Seine !
Le dimanche 20 septembre 2026
de 13h30 à 15h30
Le samedi 19 septembre 2026
de 16h30 à 18h30
gratuit

L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre. 

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T19:30:00+02:00
fin : 2026-09-20T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T16:30:00+02:00_2026-09-19T18:30:00+02:00;2026-09-20T13:30:00+02:00_2026-09-20T15:30:00+02:00

Jardin du Port de l’Arsenal 53 boulevard de la Bastille  75012 PARIS
https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133


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