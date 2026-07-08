La Seine, fleuve-capitale. Jardin du Port de l’Arsenal PARIS

Informations pratiques

Paris s’est construit au long des siècles, de façon duale, à la fois en tant que ville et en tant que siège du pouvoir de la France, au travers d’institutions politiques parfois rivales, qui ont pris place symboliquement autour des deux rives de l’axe majestueux que constitue la Seine.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, découvrez l’histoire de Paris en croisière sur la Seine !

Le dimanche 20 septembre 2026

de 13h30 à 15h30

Le samedi 19 septembre 2026

de 16h30 à 18h30

gratuit

L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T19:30:00+02:00

fin : 2026-09-20T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T16:30:00+02:00_2026-09-19T18:30:00+02:00;2026-09-20T13:30:00+02:00_2026-09-20T15:30:00+02:00

Jardin du Port de l’Arsenal 53 boulevard de la Bastille 75012 PARIS

https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133



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