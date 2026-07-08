La Seine, fleuve-capitale. Jardin du Port de l’Arsenal PARIS
samedi 19 septembre 2026 · Jardin du Port de l'Arsenal · PARIS
Informations pratiques
Paris s’est construit au long des siècles, de façon duale, à la fois en tant que ville et en tant que siège du pouvoir de la France, au travers d’institutions politiques parfois rivales, qui ont pris place symboliquement autour des deux rives de l’axe majestueux que constitue la Seine.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, découvrez l’histoire de Paris en croisière sur la Seine !
Le dimanche 20 septembre 2026
de 13h30 à 15h30
Le samedi 19 septembre 2026
de 16h30 à 18h30
gratuit
L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T19:30:00+02:00
fin : 2026-09-20T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T16:30:00+02:00_2026-09-19T18:30:00+02:00;2026-09-20T13:30:00+02:00_2026-09-20T15:30:00+02:00
Jardin du Port de l’Arsenal 53 boulevard de la Bastille 75012 PARIS
https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133
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