La Seine, fleuve-capitale, Port de l’arsenal, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Port de l'arsenal · Paris
Informations pratiques
La Seine, fleuve-capitale 19 et 20 septembre Port de l’arsenal Paris
Limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, découvrez l’histoire de Paris en croisière sur la Seine !
Paris s’est construit au long des siècles, de façon duale, à la fois en tant que ville et en tant que siège du pouvoir de la France, au travers d’institutions politiques parfois rivales, qui ont pris place symboliquement autour des deux rives de l’axe majestueux que constitue la Seine.
L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre : https://www.paris.fr/evenements/la-seine-fleuve-capitale-115835
Port de l’arsenal Boulevard de la Bastille, 75012 Paris Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.paris.fr/evenements/la-seine-fleuve-capitale-115835 »}] [{« link »: « https://www.paris.fr/evenements/la-seine-fleuve-capitale-115835 »}]
Croisière commentée
© Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris
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