La semaine de l’amélioration de l’habitat Pas uniquement à la mairie, cf programme Nort-sur-Erdre

lundi 5 octobre 2026 · Pas uniquement à la mairie, cf programme · Nort-sur-Erdre

Informations pratiques

Nort-sur-Erdre

La semaine de l’amélioration de l’habitat

Pas uniquement à la mairie, cf programme 30 rue Aristide Briand Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-05

Une semaine dédiée à la rénovation énergétique, à l’adaptation du logement et aux conseils gratuits sur les aides.

En partenariat avec la Commune de Nort sur Erdre, le Service de la Rénovation Énergétique de l’Habitat (SERENHA) de la CCEG organise une semaine dédiée à la rénovation énergétique et à l’adaptation du logement .

Au programme

• lundi 5 octobre à 18h à la mairie Atelier destiné aux propriétaires bailleurs dans le cadre du dispositif Bail Rénov’

• Mercredi 7 octobre Visite d’un logement rénové ou en cours de rénovation énergétique (heure à préciser, sur inscription contact@serenha.fr).

• jeudi 8 à 18h30 à la mairie Animation sur la rénovation performante et le confort d’été

• vendredi 9 octobre matin Présence sur le marché stand avec un ergothérapeute (adaptation du logement) et un conseiller SERENHA (rénovation énergétique).

• Exposition La maison de la rénovation en libre accès à la Maison de l’Emploi de Nort-sur-Erdre, pour comprendre les travaux, les aides et les étapes clés d’un projet. .

Pas uniquement à la mairie, cf programme 30 rue Aristide Briand Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 02 01 11 serenha@cceg.fr

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English :

A week dedicated to energy-efficient renovations, home modifications, and free advice on financial assistance.

L’événement La semaine de l’amélioration de l’habitat Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-09-01 par Pays Erdre Canal Forêt