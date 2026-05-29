La semaine de l’arbre Maison de la consommation et de l’environnement Rennes 29 mai – 7 juin Ille-et-Vilaine

La semaine de l’arbre est le résultat d’une volonté partagée de partenaires pour faire connaître l’arbre, et celles et ceux qui travaillent à sa valorisation.

En 2026, la Semaine de l’arbre innove et propose une édition printanière, orientée principalement vers l’extérieur ! Du 29 mai au 7 juin, profitez d’une programmation les pieds dehors pour faire le plein de balades, randonnées et sorties naturalistes, avec l’arbre comme fil conducteur. Comme toujours, des rencontres, des ateliers et des projections complètent un programme varié et adapté à tous les âges.

La semaine de l’arbre, des nouveautés au printemps 2026 !

bioblitz 2026

Bioblitz : quand les arbres participent à l’inventaire de la biodiversité

Pour cette édition, le partenariat avec l’Université Rennes 2 est renouvelé, avec notamment l’intégration du Bioblitz copiloté avec l’Institut Agro Rennes-Angers et l’Université de Rennes.

Le vendredi 29 mai et samedi 30 mai, se dérouleront un inventaire éclair de la biodiversité sur les campus de l’ouest rennais, une rencontre et une balade à la découverte des arbres remarquables.

10 semaine arbre francis halle

Francis Hallé : une soirée spéciale en hommage au grand spécialiste

Disparu le 31 décembre 2025, le botaniste Francis Hallé est connu pour tous ses travaux améliorant nos connaissances des plantes et sa défense des forêts primaires. La qualité de son travail et la quantité des ses engagements méritent un hommage dans le programme de la Semaine de l’arbre.

Cette soirée spéciale hommage proposera le mardi 2 juin à 19h, une projection du film « Il était une forêt » au ciné-TNB suivie d’un échange avec de nombreux acteurs locaux investis dans la préservation du vivant et l’association Francis Hallé pour la forêt primaire.

16 semaine arbre arbres remarquable rennes metro

A la découverte des arbres, sur le terrain !

Cette année, la Semaine de l’arbre innove encore en proposant sur la journée du vendredi 5 juin, un circuit en car dans les communes du Sud de Rennes Métropole. L’occasion de se laisser guider par des spécialistes, au pied des grands arbres remarquables sur notre territoire. Sur inscription – Places limitées.

Et bien sûr, la programmation laisse une grande place à de nombreuses balades, randonnées ou visites organisées à Betton, Chantepie, Chevaigné, La Chapelle-des-Fougeretz, Pacé, Saint-Sulpice-la-Forêt et Rennes.

Grâce à la mobilisation d’un groupe de partenaires engagés, nous sommes ravis de pouvoir vous proposer une programmation riche et variée, pour tous les âges, avec plus de 10 balades, randonnées ou visites, des rencontres, des projections et des ateliers… Ces événements sont souvent gratuits et parfois sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-29T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-07T21:30:00.000+02:00

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https://www.mce-info.org/arbre/

Maison de la consommation et de l’environnement 48 boulevard magenta rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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