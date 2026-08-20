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La Semaine du Beau Retour : la pré-rentrée en danse classique Studio Bleu Paris

lundi 24 août 2026 · Studio Bleu · Paris

La Semaine du Beau Retour : la pré-rentrée en danse classique Studio Bleu Paris

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Studio Bleu
Adresse
14/16, boulevard Poissonnière
Ville
75009 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Niveau moyen et intermédiaire.</p><p class="text">21 euros la séance.</p>

La Semaine du Beau Retour est composée de quatre cours de deux heures et conduite par Rémi-Hugo
Buyens.

Diplômé du Conservatoire
national supérieur de musique et de danse de Paris, Rémi-Hugo Buyens débute sa
carrière au Théâtre national de Belgrade avant de danser au sein de l’Opéra
national de Paris et de l’Opéra national de Bordeaux.

Titulaire du Diplôme d’État et certifié
du programme Progressing Ballet Technique, il enseigne la danse classique au
Conservatoire de la ville de Paris, tout en poursuivant son parcours de danseur
professionnel.

L’Association Panoplis organise la Semaine du Beau Retour en danse classique, pour une douce reprise avant la rentrée !
Le samedi 29 août 2026
de 11h00 à 13h00
Le mercredi 26 août 2026
de 11h00 à 13h00
Le mardi 25 août 2026
de 11h00 à 13h00
Le lundi 24 août 2026
de 11h00 à 13h00
payant

Niveau moyen et intermédiaire.

21 euros la séance.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-24T14:00:00+02:00
fin : 2026-08-29T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-24T11:00:00+02:00_2026-08-24T13:00:00+02:00;2026-08-25T11:00:00+02:00_2026-08-25T13:00:00+02:00;2026-08-26T11:00:00+02:00_2026-08-26T13:00:00+02:00;2026-08-29T11:00:00+02:00_2026-08-29T13:00:00+02:00

Studio Bleu 14/16, boulevard Poissonnière  75009 Paris
https://www.panoplis.com contact@panoplis.com


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