La Semaine du Beau Retour : la pré-rentrée en danse classique Studio Bleu Paris

Informations pratiques

La Semaine du Beau Retour est composée de quatre cours de deux heures et conduite par Rémi-Hugo

Buyens.

Diplômé du Conservatoire

national supérieur de musique et de danse de Paris, Rémi-Hugo Buyens débute sa

carrière au Théâtre national de Belgrade avant de danser au sein de l’Opéra

national de Paris et de l’Opéra national de Bordeaux.

Titulaire du Diplôme d’État et certifié

du programme Progressing Ballet Technique, il enseigne la danse classique au

Conservatoire de la ville de Paris, tout en poursuivant son parcours de danseur

professionnel.

L’Association Panoplis organise la Semaine du Beau Retour en danse classique, pour une douce reprise avant la rentrée !

Le samedi 29 août 2026

de 11h00 à 13h00

Le mercredi 26 août 2026

de 11h00 à 13h00

Le mardi 25 août 2026

de 11h00 à 13h00

Le lundi 24 août 2026

de 11h00 à 13h00

payant

Niveau moyen et intermédiaire.

21 euros la séance.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-24T14:00:00+02:00

fin : 2026-08-29T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-24T11:00:00+02:00_2026-08-24T13:00:00+02:00;2026-08-25T11:00:00+02:00_2026-08-25T13:00:00+02:00;2026-08-26T11:00:00+02:00_2026-08-26T13:00:00+02:00;2026-08-29T11:00:00+02:00_2026-08-29T13:00:00+02:00

Studio Bleu 14/16, boulevard Poissonnière 75009 Paris

https://www.panoplis.com contact@panoplis.com



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