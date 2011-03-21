La semaine du cerveau, Bibliothèque, Wattrelos

La semaine du cerveau 17 – 21 mars Bibliothèque Nord

Entrée gratuite, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-17T09:30:00+01:00 – 2026-03-17T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-21T09:30:00+01:00 – 2026-03-21T17:00:00+01:00

Mini-conférence : la modélisation

de la maladie D’Alzheimer en cellulaire avec ma docteur Sophie Halliez

Organisée par le LilNCog

(Centre de Recherche Lille Neuroscience & Cognition)

Vendredi 20 mars à 18h

Durée : 20 à 30 minute. Tout public adulte.

Réservation conseillée

Conférence interactive sur l’AVC

Apprendre les mesures préventives avec un neurologue

Également organisée par le LilNCog.

Samedi 21 mars à 11h

Atelier court. Tout public adulte. Réservation conseillée

Bibliothèque 2, rue Emile Basly Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.38 »}]

