La semaine du cerveau, Bibliothèque, Wattrelos

La semaine du cerveau 17 – 21 mars Bibliothèque Nord
Entrée gratuite, réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-17T09:30:00+01:00 – 2026-03-17T18:00:00+01:00
Fin : 2026-03-21T09:30:00+01:00 – 2026-03-21T17:00:00+01:00
Mini-conférence : la modélisation
de la maladie D’Alzheimer en cellulaire avec ma docteur Sophie Halliez
Organisée par le LilNCog
(Centre de Recherche Lille Neuroscience & Cognition)
Vendredi 20 mars à 18h
Durée : 20 à 30 minute. Tout public adulte.
Réservation conseillée
————————————————————————-
Conférence interactive sur l’AVC
Apprendre les mesures préventives avec un neurologue
Également organisée par le LilNCog.
Samedi 21 mars à 11h
Atelier court. Tout public adulte. Réservation conseillée
Bibliothèque 2, rue Emile Basly Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.38 »}]
