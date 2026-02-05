LA SEMAINE HIVERNALE DE LA BIBLIO CONCERT DE GUITARE-VOIX

19 Rue de l’église Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Du 18 Février au 19 Mars 2026 La Bibliothèque Municipale de Villefort vous invite à fêter la fin de l’hiver avec Les Semaines Hivernales

A partir du 25 Février Exposition de photographies d’Olivier A. Photo

à poil, à plume, ils habitent avec nous ! Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.

Du 18 Février au 19 Mars 2026 La Bibliothèque Municipale de Villefort vous invite à fêter la fin de l’hiver avec Les Semaines Hivernales

Nous vous proposons concert, atelier créatif, exposition de photographies et d’autres animations pour enfants et adultes.

Pensez à réserver pour les activés dont le nombre de places est limité.

Les Semaines Hivernales sont financées par la Mairie de Villefort, la Médiathèque Départementale de la Lozère et réalisées avec la participation des bénévoles de la bibliothèque.

Jeudi 12 Mars à 18h00 à 19h00 Concert de guitare-voix avec Lucas Lombard

Lucas Lombard évolue dans un registre hors du temps. Auteur- compositeur-interprète, il cultive une chanson de l’intime avec des textes tendres.

Un verre de l’amitié offert.

Tous publics et réservation conseillée. .

19 Rue de l’église Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 53 82 bibliovillefort@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From February 18 to March 19 2026: The Villefort Municipal Library invites you to celebrate the end of winter with Les Semaines Hivernales

From February 25: Exhibition of photographs by Olivier A. Photo

à poil, à plume, ils habitent avec nous! Free admission during Médiathèque opening hours.

L’événement LA SEMAINE HIVERNALE DE LA BIBLIO CONCERT DE GUITARE-VOIX Villefort a été mis à jour le 2026-02-05 par 48-OT Mont Lozere