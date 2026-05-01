Saint-Jean-du-Bruel

La Sentinelle

Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Balade accompagnée avec l’Escapade St-Jeantaise

Une rando courte et accessible à tous qui nous mènera à Notre-Dame de la Sentinelle qui domine St-Jean du Bruel. Nous pourront admirer le paysage et notamment la vallée de la Dourbie et les Cévennes et à comprendre le paysage grâce aux deux tables d’orientation aménagée là-haut.

Départ place de la Borie à 17h. Durée 2h

Encadrement: Mireille Azan

Nos randonnées sont susceptibles d’être modifiées au dernier moment en raison de mauvaises conditions climatiques. Merci de vérifier l’horaire sur notre site ou sur notre page Facebook avant de partir. .

Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 6 16 99 80 74 info@escapadesaintjeantaise.onmicrosoft.com

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English :

Guided walk with Escapade St-Jeantaise

L’événement La Sentinelle Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)