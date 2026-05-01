La Sentinelle Saint-Jean-du-Bruel
La Sentinelle Saint-Jean-du-Bruel mercredi 27 mai 2026.
Saint-Jean-du-Bruel
La Sentinelle
Saint-Jean-du-Bruel Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Balade accompagnée avec l’Escapade St-Jeantaise
Une rando courte et accessible à tous qui nous mènera à Notre-Dame de la Sentinelle qui domine St-Jean du Bruel. Nous pourront admirer le paysage et notamment la vallée de la Dourbie et les Cévennes et à comprendre le paysage grâce aux deux tables d’orientation aménagée là-haut.
Départ place de la Borie à 17h. Durée 2h
Encadrement: Mireille Azan
Nos randonnées sont susceptibles d’être modifiées au dernier moment en raison de mauvaises conditions climatiques. Merci de vérifier l’horaire sur notre site ou sur notre page Facebook avant de partir. .
Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 6 16 99 80 74 info@escapadesaintjeantaise.onmicrosoft.com
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English :
Guided walk with Escapade St-Jeantaise
L’événement La Sentinelle Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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