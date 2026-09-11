La serre pédagogique de Bois de Nèfles : patrimoine naturel et traditions des Hauts, Chemin Vétivers, 97400, Saint-Denis, Saint-Denis

Informations pratiques

La serre pédagogique de Bois de Nèfles : patrimoine naturel et traditions des Hauts 19 et 20 septembre Chemin Vétivers, 97400, Saint-Denis La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Chemin des Vétivers, près de la mairie annexe de Bois de Nèfles. 150 mètres après le terminus du Téléphérique.

Visites guidées et visites libres, ateliers

La serre pédagogique de Bois de Nèfles est un espace construit sur une surface d’environ un hectare et entretenu par l’ALIE. Le projet de jardin développé dans cet espace il y a 20 ans permet de découvrir comment cet espace s’est construit entre arbres patrimoniaux endémiques et jardin nourricier. L’implantation d’autres cultures permet de faire cohabiter à côté de la notion de jardin pédagogique la réflexion sur le jardin nourricier. Le jardin accueille l’association “Nout bien nout tradition” autour de l’histoire du Batay Kok. Des ateliers autour du bouturage des plantes sont aussi proposés.

Tisanes

Atelier kokedama (sur réservation au 06 92 78 43 10)

Atelier bouturage (sur réservation au 06 92 78 43 10)

https://alie.re/service/strategic-planning/

Chemin Vétivers, 97400, Saint-Denis Bois de Nèfles, Saint-Denis Saint-Denis 97490 Moufia La Réunion La Réunion [{« link »: « https://alie.re/service/strategic-planning/ »}]

Chemin des Vétivers, près de la mairie annexe de Bois de Nèfles. 150 mètres après le terminus du Téléphérique.

© Mairie de Saint-Denis