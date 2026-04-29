La Singular Tropique cumbia salsa merengue Latté Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

La Singular Tropique cumbia salsa merengue

Samedi 23 mai 2026 à partir de 21h30. Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Soirée avec la Singular Tropique !

La Singular Tropique c’est un groupe atypique de cumbia; le mélange parfait entre chilien-argentin, colombiens! Tropical et festif, la ST propose un répertoire afro-latino-américain en format quintet, avec ses percussions brûlantes, son clavier dansant… .

Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 33 19 20 latteclubevent@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening with the Singular Tropique!

L’événement La Singular Tropique cumbia salsa merengue Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille