La Singular Tropique cumbia salsa merengue Latté Marseille 2e Arrondissement
La Singular Tropique cumbia salsa merengue Latté Marseille 2e Arrondissement samedi 23 mai 2026.
Marseille 2e Arrondissement
La Singular Tropique cumbia salsa merengue
Samedi 23 mai 2026 à partir de 21h30. Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Soirée avec la Singular Tropique !
La Singular Tropique c’est un groupe atypique de cumbia; le mélange parfait entre chilien-argentin, colombiens! Tropical et festif, la ST propose un répertoire afro-latino-américain en format quintet, avec ses percussions brûlantes, son clavier dansant… .
Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 33 19 20 latteclubevent@gmail.com
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English :
An evening with the Singular Tropique!
L’événement La Singular Tropique cumbia salsa merengue Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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