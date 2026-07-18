La Smala de Marseille / Accrorap x La Society, Friche la Belle de Mai, Marseille

Informations pratiques

La Smala de Marseille / Accrorap x La Society 19 et 20 septembre Friche la Belle de Mai Bouches-du-Rhône

de 150 à 300 – Gratuit & Payant (Tarif à déterminer)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T04:00:00+02:00

Inscrite dans la programmation hip-hop de La Society,La Smala de Marseille est l’aboutissement de plusieurs années de rencontres entre artistes de la Méditerranée, du Maroc à la Tunisie, de la Grèce à l’Egypte, de Chypre à la France, réunis par le désir de faire dialoguer leurs langues, leurs rythmes et leurs imaginaires.

Danse, musique et récits s’y croisent pour partager des singularités, faire circuler les différences et inventer des langages communs.

Pendant une semaine à Marseille, ce laboratoire vivant réunit les artistes issus des différentes constellations Smala pour créer, échanger et rencontrer les publics.

La soirée du 19 septembre en constitue le temps fort, avec restitutions, concerts et bal.

18h – 20h – Petit plateau

Performances chorégraphiques

Présentation des formes issues des laboratoires, nées des rencontres et expérimentations de la semaine.

20h – Grandes Tables

Showcases / Apollontheone • Hakis

Rap algérien.

21h – Grandes Tables

Bal méditerranéen – DJ Jikay

Un bal où les sons de la Méditerranée se frottent aux rythmes hip-hop, pour une danse collective jusqu’à la nuit.

23h – Petit Cab

After radio grenouille x La Society x Room 95

Friche la Belle de Mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille, France Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33495049595 http://www.lafriche.org [{« type »: « email », « value »: « cieaccrorap@gmail.com »}] Née de l’ancienne usine de la Seita, aujourd’hui lieu de création et d’innovation, la Friche la Belle de Mai est à la fois un espace de travail pour ses 70 structures résidentes (350 artistes, producteurs, salariés qui y travaillent quotidiennement) et un lieu de diffusion (600 propositions artistiques publiques par an, de l’atelier jeune public aux plus grands festivals). Avec près de 450 000 visiteurs par an, la Friche la Belle de Mai est un espace public multiple de 45 000 m2 où se côtoient 6 salles de spectacles et de concert, des jardins partagés, une aire de jeux et de sport, un restaurant, une librairie, une crèche, 2400 m2 d’espaces d’exposition, un toit-terrasse de 8000 m2, un centre de formation. Bus 49 et 52, arrêt Belle de Mai la Friche. Tramway T2, arrêt Longchamp. Métro L1 et L2, station Saint-Charles Gyptis. Bus 31, 32 et 32b, arrêt place Caffo. Bus 33 et 34, arrêt Belle de mai Loubon.

Inscrite dans la programmation hip-hop de **La Society,** _**La Smala de Marseille**_ est l’aboutissement de plusieurs années de rencontres entre artistes de la Méditerranée, du Maroc à la Tunisie, à…

© Damien Bourletsis