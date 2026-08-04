LA SŒUR DE JÉSUS-CHRIST THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

LA SŒUR DE JÉSUS-CHRIST

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 27 – 27 – 27

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2027-03-04 19:00:00

fin : 2027-03-04

Date(s) :

2027-03-04 2027-03-05

Western moderne et fable politique, La Sœur de Jésus-Christ raconte la révolte d’une jeune femme face aux violences patriarcales. Portée par une parole brûlante, cette pièce coup de poing interroge le courage, la justice et la contagion de l’émancipation.

.

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A modern Western and political fable, *The Sister of Jesus Christ* tells the story of a young woman’s rebellion against patriarchal violence. Driven by powerful dialogue, this hard-hitting play explores courage, justice, and the contagious nature of emancipation.

L’événement LA SŒUR DE JÉSUS-CHRIST Perpignan a été mis à jour le 2026-07-29 par PERPIGNAN TOURISME