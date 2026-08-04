LA SŒUR DE JÉSUS-CHRIST THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan
jeudi 4 mars 2027 · THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
LA SŒUR DE JÉSUS-CHRIST
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 27 – 27 – 27
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2027-03-04 19:00:00
fin : 2027-03-04
Date(s) :
2027-03-04 2027-03-05
Western moderne et fable politique, La Sœur de Jésus-Christ raconte la révolte d’une jeune femme face aux violences patriarcales. Portée par une parole brûlante, cette pièce coup de poing interroge le courage, la justice et la contagion de l’émancipation.
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THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org
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English :
A modern Western and political fable, *The Sister of Jesus Christ* tells the story of a young woman’s rebellion against patriarchal violence. Driven by powerful dialogue, this hard-hitting play explores courage, justice, and the contagious nature of emancipation.
L’événement LA SŒUR DE JÉSUS-CHRIST Perpignan a été mis à jour le 2026-07-29 par PERPIGNAN TOURISME
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