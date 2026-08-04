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LA SŒUR DE JÉSUS-CHRIST THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan

jeudi 4 mars 2027 · THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL · Perpignan

LA SŒUR DE JÉSUS-CHRIST THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan

Informations pratiques

Début
jeudi 4 mars 2027
Fin
jeudi 4 mars 2027
Heure de début
19:00:00
Lieu
THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL
Adresse
Avenue Général Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
27 27 27 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

LA SŒUR DE JÉSUS-CHRIST

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 27 – 27 – 27

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2027-03-04 19:00:00
fin : 2027-03-04

Date(s) :
2027-03-04 2027-03-05

Western moderne et fable politique, La Sœur de Jésus-Christ raconte la révolte d’une jeune femme face aux violences patriarcales. Portée par une parole brûlante, cette pièce coup de poing interroge le courage, la justice et la contagion de l’émancipation.
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THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00  info@theatredelarchipel.org

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English :

A modern Western and political fable, *The Sister of Jesus Christ* tells the story of a young woman’s rebellion against patriarchal violence. Driven by powerful dialogue, this hard-hitting play explores courage, justice, and the contagious nature of emancipation.

L’événement LA SŒUR DE JÉSUS-CHRIST Perpignan a été mis à jour le 2026-07-29 par PERPIGNAN TOURISME

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