La Soirée 100 % filles débarque à Bas en Basset salle des familles Bas-en-Basset
samedi 28 novembre 2026 · salle des familles · Bas-en-Basset
Informations pratiques
Bas-en-Basset
La Soirée 100 % filles débarque à Bas en Basset
salle des familles Route d’Aurec Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
C’est la soirée à ne pas manquer!!
Soirée 100% filles,
Au programme show Strip-teaseurs, goodies, DJ Dancefloor et bien d’autres surprises…..
interdit aux mineurs
snacking sur place, bar
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salle des familles Route d’Aurec Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
This is the party you won’t want to miss!!
An all-girls night out,
On the agenda: a male stripper show, giveaways, a DJ on the dance floor, and many other surprises…..
No minors allowed
Snacks available on site, bar
L’événement La Soirée 100 % filles débarque à Bas en Basset Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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