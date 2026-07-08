UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bas-en-Basset

La Soirée 100 % filles débarque à Bas en Basset salle des familles Bas-en-Basset

samedi 28 novembre 2026 · salle des familles · Bas-en-Basset

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
salle des familles
Adresse
Route d'Aurec
Ville
43210 Bas-en-Basset
Département
Haute-Loire
Tarif

Bas-en-Basset

La Soirée 100 % filles débarque à Bas en Basset

salle des familles Route d’Aurec Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:00:00
fin : 2026-11-28

Date(s) :
2026-11-28

C’est la soirée à ne pas manquer!!
Soirée 100% filles,
Au programme show Strip-teaseurs, goodies, DJ Dancefloor et bien d’autres surprises…..
interdit aux mineurs
snacking sur place, bar
  .

salle des familles Route d’Aurec Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This is the party you won’t want to miss!!
An all-girls night out,
On the agenda: a male stripper show, giveaways, a DJ on the dance floor, and many other surprises…..
No minors allowed
Snacks available on site, bar

L’événement La Soirée 100 % filles débarque à Bas en Basset Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

À voir aussi à Bas-en-Basset (Haute-Loire)