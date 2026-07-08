La Soirée 100 % filles débarque à Bas en Basset salle des familles Bas-en-Basset

Informations pratiques

Bas-en-Basset

La Soirée 100 % filles débarque à Bas en Basset

salle des familles Route d’Aurec Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

C’est la soirée à ne pas manquer!!

Soirée 100% filles,

Au programme show Strip-teaseurs, goodies, DJ Dancefloor et bien d’autres surprises…..

interdit aux mineurs

snacking sur place, bar

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salle des familles Route d’Aurec Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

This is the party you won’t want to miss!!

An all-girls night out,

On the agenda: a male stripper show, giveaways, a DJ on the dance floor, and many other surprises…..

No minors allowed

Snacks available on site, bar

L’événement La Soirée 100 % filles débarque à Bas en Basset Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron