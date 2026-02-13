La solitude du polochon – Cie La Dyslexique, LE PRIEURE-ESPACE CULTUREL, Jaunay-Marigny

La solitude du polochon – Cie La Dyslexique Mardi 5 mai, 18h30 LE PRIEURE-ESPACE CULTUREL Vienne

Entrée Libre

Début : 2026-05-05T18:30:00+02:00 – 2026-05-05T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-05T18:30:00+02:00 – 2026-05-05T19:30:00+02:00

Paloma et Shakespeare rêvent d’une langue qui accueillent toutes les voix même celles qui trébuchent.

Lui a les mots bloqués comme suspendus à ses lèvres, elle les lettres dansantes et les mots qui s’emmêlent.

Comment se faire entendre quand les mots résistent et les lettres se confondent ?

Comment les singularités affectent-elles la relation à l’autre ? Au monde ? À soi même ?

Comment garder son authenticité quand on ne rentre pas dans les cases ?

Ce duo attachant dépose sur le polochon de leur solitude leur sensibilité et leur authenticité et donne à entendre leurs luttes intérieures.

Il construit une utopie politique où chaque silence, chaque hésitation, chaque bredouillement deviennent le porte-voix des paroles empêchées.

C’est une fable douce et grinçante sur la norme qui écrase, les cases qui excluent et la beauté d’être singulier.

Coécriture et jeu : Aurélie Lopez et Jérôme Benest

Coécriture et mise-en-scène : Chantal Ermenault

Création sonore et musicale : Julien Lot

Collaboration artistique : Camille Fauchier

Compagnie La Dyslexique · La solitude du polochon

Coproductions – Les Fabriques RéUniES : Sur le Pont · CNAREP en Nouvelle-Aquitaine – La Rochelle (17), Graines de Rue – Bessines-sur-Gartempe (87), Lacaze aux sottises – Orion/Salies-de-Béarn (64), Ville de Poitiers/Grand Poitiers (86) / Espace Simone Signoret, Cenon (33) / Ville de Eysines (33) / Ville de Biganos (33) / Iddac – Agence culturelle du Département de la Gironde

Soutiens – La Forge, espace culturel de Portets (33) / Larural, Créon (33) / Ville d’Arès (33) / Ville de Villenave-d’Ornon (33) / commune de Rions (33)

LE PRIEURE-ESPACE CULTUREL 86130 Jaunay-Marigny Jaunay-Marigny 86130 Jaunay-Clan Vienne Nouvelle-Aquitaine

