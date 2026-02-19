La Sologne pittoresque Neuvy-sur-Barangeon
La Sologne pittoresque Neuvy-sur-Barangeon samedi 24 octobre 2026.
La Sologne pittoresque
9734F Route de la Chapelle Neuvy-sur-Barangeon Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-24 12:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Une balade aux couleurs automnales où l’histoire de la Sologne se mêle à la nature.
9734F Route de la Chapelle Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65
English :
A walk in autumn colors, where the history of Sologne blends with nature.
