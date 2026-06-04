La Soupe au Caillou Jeu de Paume Rennes Samedi 13 juin, 11h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Conte musical avec la Cie O.C.U.S

_L’histoire d’un loup pris dans le froid de l’hiver, avec le ventre qui hurle_

_Un village aux volets fermés et aux rumeurs rampantes._

_Quelqu’un frappe à la porte. Et l’imprévu entre avec la peur. Et la situation se retourne joyeusement._

Par la Compagnie OCUS

Mise en scène : Yann-Sylvère Le Gall Avec Yann-Sylvère Le Gall, Claire Laurent, Benoit Bachus et Daniel-Yves Fournier (en alternance avec Corinne Ernoux)

**Public : Tout public, familial à partir de 3 ans**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T12:00:00.000+02:00

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Jeu de Paume 12 rue Saint Louis Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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