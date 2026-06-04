La Soupe au Caillou Jeu de Paume Rennes
La Soupe au Caillou Jeu de Paume Rennes samedi 13 juin 2026.
La Soupe au Caillou Jeu de Paume Rennes Samedi 13 juin, 11h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Conte musical avec la Cie O.C.U.S
_L’histoire d’un loup pris dans le froid de l’hiver, avec le ventre qui hurle_
_Un village aux volets fermés et aux rumeurs rampantes._
_Quelqu’un frappe à la porte. Et l’imprévu entre avec la peur. Et la situation se retourne joyeusement._
Par la Compagnie OCUS
Mise en scène : Yann-Sylvère Le Gall Avec Yann-Sylvère Le Gall, Claire Laurent, Benoit Bachus et Daniel-Yves Fournier (en alternance avec Corinne Ernoux)
**Public : Tout public, familial à partir de 3 ans**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-13T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T12:00:00.000+02:00
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Jeu de Paume 12 rue Saint Louis Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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