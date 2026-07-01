La Sous-Préfecture, Sous-Préfecture de Saint-Quentin, Saint-Quentin

Informations pratiques

La Sous-Préfecture Samedi 19 septembre, 09h00, 09h30, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30 Sous-Préfecture de Saint-Quentin Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Sous-Préfecture de Saint-Quentin vous ouvre ses portes. Découvrez l’un des sites Art déco le plus remarquable de la rue de la Sous-Préfecture à travers son histoire, son architecture et ses joyaux intérieurs.

L’hôtel de la Sous-Préfecture de Saint-Quentin est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 2023.

Sous-Préfecture de Saint-Quentin 24 Rue de la Sous-Préfecture, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323670500 »}]

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Sous-Préfecture de Saint-Quentin vous ouvre ses portes. Découvrez l’un des sites Art déco le plus remarquable de la rue de la Sous-Préfecture à…

©Ville de Saint -Quentin