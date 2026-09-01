Informations pratiques

Béziers

LA SPIRE A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026

98 avenue Georges Clémenceau Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À La Spire, découvrez céramique, vitrail et photographie argentique. Assistez aux démonstrations des artistes.

Au cœur de Béziers, La Spire ouvre les portes d’un univers où se rencontrent photographie, cinéma argentiques, céramique et vitrail. Cet atelier associatif est à la fois un espace de création, de transmission et de découverte, porté par quatre artistes Dorota Saja au vitrail, Anna Bourrec à la céramique, et Pierre-François Gautier & Antony Ward autour de la photographie et du film argentiques.

Tout au long du week-end, les artistes partageront leurs savoir-faire et dévoileront les gestes qui donnent vie à leurs créations.

Samedi 11h céramique • 14h30 photographie au sténopé

Dimanche 11h photographie au sténopé • 14h30 céramique .

98 avenue Georges Clémenceau Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 9 53 33 58 82

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English : LA SPIRE A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026

%C0 La Spire: Discover ceramics, stained glass, and film photography. Watch demonstrations by the artists.

L’événement LA SPIRE A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34