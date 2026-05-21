La STAR à votre rencontre à l’Antipode Antipode Rennes
La STAR à votre rencontre à l’Antipode Antipode Rennes mercredi 3 juin 2026.
La STAR à votre rencontre à l’Antipode Antipode Rennes Mercredi 3 juin, 15h30 Ille-et-Vilaine
Divers services proposés
**Mercredi 03 Juin 15h30 – 18h00**
Préparez votre prochain voyage de STAR
* CRÉATION DE VOTRE CARTE KORRIGO SERVICES
* CHARGEMENT DE VOS ABONNEMENTS
* INFORMATIONS SUR VOS DÉPLACEMENTS
* CALCUL D’ITINÉRAIRE PERSONNALISÉ
* INFORMATIONS SUR LES SERVICES ACCESSIBILITÉS
STAR un sevice de RENNES MÉTROPOLE
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-03T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-03T18:00:00.000+02:00
1
02 99 67 32 12
Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- CLEEVELAND DANS TOUT OU RIEN COMEDIE DE RENNES Rennes 22 mai 2026
- Séminaire externe – Paul Conduit – Institut Jacques Monod Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes 22 mai 2026
- [RENCONTRE]- pique-nique de printemps thabor Rennes 22 mai 2026
- [RENCONTRE]- pique-nique de printemps thabor Rennes 22 mai 2026
- Fête de la MJC & Assemblée Générale, Manoir, Rennes 22 mai 2026