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La STAR à votre rencontre à l’Antipode Antipode Rennes

La STAR à votre rencontre à l’Antipode Antipode Rennes

La STAR à votre rencontre à l’Antipode Antipode Rennes mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Antipode

Adresse : 75 avenue Jules Maniez

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

La STAR à votre rencontre à l’Antipode Antipode Rennes Mercredi 3 juin, 15h30 Ille-et-Vilaine

Divers services proposés

**Mercredi 03 Juin 15h30 – 18h00**

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STAR un sevice de RENNES MÉTROPOLE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-03T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-03T18:00:00.000+02:00

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 02 99 67 32 12

Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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