La Surprise du Marquis Comédie chantée Château de La Ville Queno Carentoir

Informations pratiques

Carentoir

La Surprise du Marquis Comédie chantée

Château de La Ville Queno 5 La ville Queno Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 16:00:00

fin : 2026-08-02 17:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Une comédie chantée drôle, pétillante et pleine de surprises, à découvrir dans l’écrin du Château de la Ville Queno, joyau du patrimoine du Morbihan ! Un vieux marquis grincheux, une gouvernante pleine de malice, un chanteur aussi charmeur que vaniteux, des divas hautes en couleur, une poupée aux aigus vertigineux… et même une mouche séductrice ! Humour, quiproquos, belles voix et airs entraînants vous promettent un spectacle aussi surprenant que réjouissant, dans un cadre historique. .

Château de La Ville Queno 5 La ville Queno Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 6 83 22 25 83

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English :

L’événement La Surprise du Marquis Comédie chantée Carentoir a été mis à jour le 2026-07-16 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande