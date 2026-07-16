La Surprise du Marquis Comédie chantée Château de La Ville Queno Carentoir
dimanche 2 août 2026 · Château de La Ville Queno · Carentoir
Informations pratiques
Carentoir
La Surprise du Marquis Comédie chantée
Château de La Ville Queno 5 La ville Queno Carentoir Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:00:00
fin : 2026-08-02 17:30:00
Date(s) :
2026-08-02
Une comédie chantée drôle, pétillante et pleine de surprises, à découvrir dans l’écrin du Château de la Ville Queno, joyau du patrimoine du Morbihan ! Un vieux marquis grincheux, une gouvernante pleine de malice, un chanteur aussi charmeur que vaniteux, des divas hautes en couleur, une poupée aux aigus vertigineux… et même une mouche séductrice ! Humour, quiproquos, belles voix et airs entraînants vous promettent un spectacle aussi surprenant que réjouissant, dans un cadre historique. .
Château de La Ville Queno 5 La ville Queno Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 6 83 22 25 83
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English :
L’événement La Surprise du Marquis Comédie chantée Carentoir a été mis à jour le 2026-07-16 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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