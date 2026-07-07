Journée Folklorique bretonne Le Bois Brassu Carentoir
mercredi 22 juillet 2026 · Le Bois Brassu · Carentoir
Informations pratiques
Carentoir
Journée Folklorique bretonne
Le Bois Brassu La Ferme du Monde Carentoir Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-08-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05
Une journée placée sous le signe des traditiions bretonnes, avec cochon grillé à la broche, sonneurs et danseurs en costume l’après-midi.
(Repas sur réservation) .
Le Bois Brassu La Ferme du Monde Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 70 70
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English :
L’événement Journée Folklorique bretonne Carentoir a été mis à jour le 2026-07-01 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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