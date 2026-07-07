Journée Folklorique bretonne Le Bois Brassu Carentoir

Informations pratiques

Carentoir

Journée Folklorique bretonne

Le Bois Brassu La Ferme du Monde Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-08-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05

Une journée placée sous le signe des traditiions bretonnes, avec cochon grillé à la broche, sonneurs et danseurs en costume l’après-midi.

(Repas sur réservation) .

Le Bois Brassu La Ferme du Monde Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 70 70

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English :

L’événement Journée Folklorique bretonne Carentoir a été mis à jour le 2026-07-01 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande