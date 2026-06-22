Carentoir

Les Vendredis étoilés

Place de l’Étoile Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Cet été, la place de l’Étoile vibrera au rythme des Vendredis Etoilés ! Durant sept soirées estivales, habitants et visiteurs sont invités à profiter d’animations musicales conviviales au cœur du centre-bourg.

Les rendez-vous auront lieu les vendredis 10, 17, 24 et 31 juillet ainsi que les 7, 14 et 21 août 2026, de 20h à 23h. Un ou plusieurs groupes se produiront chaque vendredi dans une ambiance festive et chaleureuse.

Une offre de restauration simple par des foodtrucks sera proposée sur place afin de permettre à chacun de profiter pleinement de ces soirées d’été en musique. Les associations de la commune tiendront les buvettes.

Un rendez-vous incontournable pour partager de bons moments en famille ou entre amis tout au long de l’été ! .

Place de l’Étoile Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 84 07

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English :

L’événement Les Vendredis étoilés Carentoir a été mis à jour le 2026-06-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande