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Les Vendredis étoilés Carentoir

Les Vendredis étoilés Carentoir vendredi 10 juillet 2026.

Adresse
Place de l'Étoile
Ville
56910 Carentoir
Département
Morbihan
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Carentoir

Les Vendredis étoilés

Place de l’Étoile Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Cet été, la place de l’Étoile vibrera au rythme des Vendredis Etoilés ! Durant sept soirées estivales, habitants et visiteurs sont invités à profiter d’animations musicales conviviales au cœur du centre-bourg.

Les rendez-vous auront lieu les vendredis 10, 17, 24 et 31 juillet ainsi que les 7, 14 et 21 août 2026, de 20h à 23h. Un ou plusieurs groupes se produiront chaque vendredi dans une ambiance festive et chaleureuse.

Une offre de restauration simple par des foodtrucks sera proposée sur place afin de permettre à chacun de profiter pleinement de ces soirées d’été en musique. Les associations de la commune tiendront les buvettes.

Un rendez-vous incontournable pour partager de bons moments en famille ou entre amis tout au long de l’été !   .

Place de l’Étoile Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 84 07 

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English :

L’événement Les Vendredis étoilés Carentoir a été mis à jour le 2026-06-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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