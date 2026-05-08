Roman de Renart, spectacle solo Carentoir
Roman de Renart, spectacle solo Carentoir dimanche 9 août 2026.
Carentoir
Roman de Renart, spectacle solo
Lieu-Dit La Villequeno Carentoir Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:00:00
fin : 2026-08-09 18:15:00
Date(s) :
2026-08-09
Roman de Renart est un spectacle solo d’environ 1h10 mêlant conte, théâtre masqué et commedia dell’arte. Il propose une relecture vivante du célèbre récit médiéval, en donnant corps à l’univers malicieux du goupil Renart, figure de la ruse et de la satire.
Inspiré des branches du Roman de Renart, le spectacle met en scène un monde animal anthropomorphe où s’affrontent Renart, Ysengrin le loup ou encore Noble le lion, révélant avec humour les travers humains.
Porté par un seul interprète, le récit passe par une transformation continue des personnages grâce au jeu physique, vocal et masqué, inspiré de la commedia dell’arte. Le conte structure la narration, tandis que le masque apporte une dimension visuelle et rythmique forte.
Cette adaptation cherche à rendre accessible un texte majeur de la littérature médiévale, tout en conservant sa vivacité, son humour et sa dimension satirique. Le spectacle s’adresse à tous les publics dans une forme théâtrale vivante et populaire. .
Lieu-Dit La Villequeno Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 6 02 59 67 40
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English :
L’événement Roman de Renart, spectacle solo Carentoir a été mis à jour le 2026-05-08 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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