Concert Transat Trio Médiathèque de Carentoir Carentoir
Concert Transat Trio Médiathèque de Carentoir Carentoir vendredi 19 juin 2026.
Carentoir
Concert Transat Trio
Médiathèque de Carentoir 2 rue du Presbytère Carentoir Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Installez-vous, dépliez votre transat, fermez les yeux… et laissez-vous bercer.
Trio pour un transat vous invite à un voyage musical tout en douceur, porté par deux voix complices et une guitare.
Au programme des classiques de la chanson française revisitées, des standards suédois, des berceuses Serbo-Croates, des harmonies venues d’ailleurs, tout est possible mais vous l’aurez compris, ça sera doux, ça sera reposant.
Avec Malvina Domar au chant, Juliette Mollero au chant et à la guitare, Fabien Weyh à la guitare. .
Médiathèque de Carentoir 2 rue du Presbytère Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 74 74
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English :
L’événement Concert Transat Trio Carentoir a été mis à jour le 2026-05-20 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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