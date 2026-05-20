Concert Transat Trio Médiathèque de Carentoir Carentoir

Carentoir

Concert Transat Trio

Médiathèque de Carentoir 2 rue du Presbytère Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Installez-vous, dépliez votre transat, fermez les yeux… et laissez-vous bercer.

Trio pour un transat vous invite à un voyage musical tout en douceur, porté par deux voix complices et une guitare.

Au programme des classiques de la chanson française revisitées, des standards suédois, des berceuses Serbo-Croates, des harmonies venues d’ailleurs, tout est possible mais vous l’aurez compris, ça sera doux, ça sera reposant.

Avec Malvina Domar au chant, Juliette Mollero au chant et à la guitare, Fabien Weyh à la guitare. .

Médiathèque de Carentoir 2 rue du Presbytère Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 74 74

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English :

L’événement Concert Transat Trio Carentoir a été mis à jour le 2026-05-20 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande