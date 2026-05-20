Atelier grainothèque fabrication d’un encens naturel Médiathèque Carentoir

Carentoir

Atelier grainothèque fabrication d’un encens naturel

Médiathèque 2 rue du Presbytère Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

En l’honneur de l’été, venez découvrir avec Laëtitia comment confectionner de l’encens avec des plantes et des épices magiques. .

Médiathèque 2 rue du Presbytère Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 74 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier grainothèque fabrication d’un encens naturel Carentoir a été mis à jour le 2026-05-20 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande