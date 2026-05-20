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Atelier grainothèque fabrication d’un encens naturel Médiathèque Carentoir

Atelier grainothèque fabrication d’un encens naturel Médiathèque Carentoir samedi 20 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 2 rue du Presbytère

Ville : 56910 Carentoir

Département : Morbihan

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Carentoir

Atelier grainothèque fabrication d’un encens naturel

Médiathèque 2 rue du Presbytère Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

En l’honneur de l’été, venez découvrir avec Laëtitia comment confectionner de l’encens avec des plantes et des épices magiques.   .

Médiathèque 2 rue du Presbytère Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 74 74 

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English :

L’événement Atelier grainothèque fabrication d’un encens naturel Carentoir a été mis à jour le 2026-05-20 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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