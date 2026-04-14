Portes Ouvertes du moulin de la fosse à Quelneuc Carentoir, Moulin de la Fosse Carentoir Quelneuc 56910, Carentoir

Portes Ouvertes du moulin de la fosse à Quelneuc Carentoir Dimanche 28 juin, 09h30 Moulin de la Fosse Carentoir Quelneuc 56910 Morbihan

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T09:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T09:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Notre association ‘Les Amis du Moulin de la Fosse’ oeuvre depuis 2002 à la sauvegarde de ce moulin du XVI siècle. Nous faisons le nécessaire pour le garder en état de marche pour les générations futures. Lors de cette journée du 28 juin, nous y fabriquerons de la farine de blé noir et et de froment. Avec ces farines, sur ce site bucolique, nous ferrons du pain cuit au feu de bois, des crêpes et de la galette accompagnée de saucisse.

Moulin de la Fosse Carentoir Quelneuc 56910 Moulin de la Fosse Quelneuc Carentoir Carentoir 56910 Quelneuc Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « +33 6 56 86 48 69 »}]

Lors de cette journée, dans ce moulin du XVI siècle, découvrez la fabrication de farine de blé noir et froment qui serviront à la fabrication de galettes, crêpes et pains cuits au feu de bois moulin galettes