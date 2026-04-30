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Visites guidées de l’Eglise du Temple Carentoir

Visites guidées de l’Eglise du Temple Carentoir samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Le Temple

Ville : 56910 Carentoir

Département : Morbihan

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Carentoir

Visites guidées de l’Eglise du Temple

Le Temple Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Visites guidées gratuites de l’église du Temple au Temple à Carentoir les samedis et les dimanches, de 14H à 18H du 4 juillet au 30 août ainsi que le 20 septembre après-midi (14h à 18h) dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Cette visite plonge les visiteurs au coeur de l’histoire, à la découverte des légendes locales et du riche patrimoine de l’église.
Une heure de visite environ.   .

Le Temple Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 21 75 

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English :

L’événement Visites guidées de l’Eglise du Temple Carentoir a été mis à jour le 2026-04-30 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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