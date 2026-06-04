Atelier les Supers pouvoirs des animaux Médiathèque Carentoir
Atelier les Supers pouvoirs des animaux Médiathèque Carentoir mercredi 8 juillet 2026.
Carentoir
Atelier les Supers pouvoirs des animaux
Médiathèque 2 rue du Presbytère Carentoir Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Léna Mazilu, autrice/illustratrice propose un atelier autour des animaux aux super-pouvoirs … mais bien réels.
À travers quelques exemples spectaculaires la baleine capable de retenir sa respiration plus de trois heures, le lézard qui court sur l’eau, le tardigrade quasiment indestructible ou encore l’hydre considérée comme immortelle
L’atelier se déroulera en deux temps complémentaires
Découverte scientifique de ces animaux leur mode de vie, leurs capacités extraordinaires et les explications naturelles derrière ces pouvoirs étonnants. Les enfants seront invités à dessiner ces animaux, en s’appuyant sur ce qu’ils auront appris, en mêlant observation, imagination et créativité. Enfants à partir de 6 ans accompagnés. Sur inscription .
Médiathèque 2 rue du Presbytère Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 74 74
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English :
L’événement Atelier les Supers pouvoirs des animaux Carentoir a été mis à jour le 2026-06-04 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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