Concert FEMTI FEM, musique de chambre Chateau de la Ville Queno Carentoir

Carentoir

Concert FEMTI FEM, musique de chambre

Chateau de la Ville Queno 5 allée de la Villqueno Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Ce sont les 55 cordes de ce quatuor, jouées par quatre musiciennes venues de différents univers, mais réunies autour d’une même passion les musiques traditionnelles du nord de l’Europe. Elles proposent des compositions et des arrangements d’airs traditionnels, souvent à danser, puisant leur inspiration dans les esthétiques baroques et classiques.

Souvent méconnues, ces musiques nous transportent vers des régions froides et majestueuses. Douces, spatiales, mais aussi surprenantes et énergiques, les couleurs de Femti Fem s’alternent pour créer un voyage, jalonné de surprises et riche en paysages, agrémenté de polyphonies vocales enivrantes.

Mélanie Brelaud: Violon, hardinfele, chant

Chloé Chaumeron: Nyckelharpa, violon, alto, chant

Clémence Lenoël: Violoncelle, chant

Coline Genet: Violon, chant

Vous serez accueillis par les propriétaires des lieux pour une visite privilégiée !

Dans le cadre des Musicales de Redon

Petite restauration sur place .

Chateau de la Ville Queno 5 allée de la Villqueno Carentoir 56910 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert FEMTI FEM, musique de chambre Carentoir a été mis à jour le 2026-06-04 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande