Carentoir

Concert Mélisme(s), Les lavandières de la nuit

église de Quelneuc Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Dans le cadre des Musicales de Redon Quatuor vocal & conteuse

Revenantes ou sorcières, les lavandières de la nuit hantent l’Europe depuis le Moyen Âge Plongée nocturne dans ces mythes, de la musique savante (Verdi, Berlioz, Saint-Saëns…) à la tradition bretonne, jusqu’à une création contemporaine de la compositrice Frédérique Lory, entre légendes, chœurs et récits inspirés d’Anatole Le Braz.

Ce spectacle propose un voyage musical et narratif éclectique, articulé autour d’un savant dosage entre tradition et modernité. Le répertoire classique y est fièrement représenté par des œuvres thématiques de grands maîtres tels que Verdi, Berlioz ou Saint-Saëns. En parallèle, la culture bretonne occupe une place centrale, déclinant des chants traditionnels, des danses et des cantiques bretons.

DISTRIBUTION

Gildas Pungier Clarinette et direction

Marthe Vassallo Conteuse et soliste

Choeur Mélisme(s) Quatuor

Jérôme Pungier Accordéon

Avec le soutien de la ville de Carentoir et l’entreprise Possémé .

église de Quelneuc Carentoir 56910 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Concert Mélisme(s), Les lavandières de la nuit Carentoir a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande