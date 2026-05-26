Festival Handistars Carentoir
Festival Handistars Carentoir samedi 27 juin 2026.
Carentoir
Festival Handistars
Le Bois Brassu Carentoir Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Pour sa 24ème édition, ce festival met à l’honneur des artistes en situation de handicap venus de toute la France, à travers des performances de chant, de danse, de musique et de théâtre. .
Le Bois Brassu Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 70 70
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English :
L’événement Festival Handistars Carentoir a été mis à jour le 2026-05-26 par OT PAYS DE REDON
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