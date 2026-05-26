Carentoir

Festival Handistars

Le Bois Brassu Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Pour sa 24ème édition, ce festival met à l’honneur des artistes en situation de handicap venus de toute la France, à travers des performances de chant, de danse, de musique et de théâtre. .

Le Bois Brassu Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 70 70

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English :

L’événement Festival Handistars Carentoir a été mis à jour le 2026-05-26 par OT PAYS DE REDON