Journée des moulins et du patrimoine de pays Quelneuc Carentoir
Journée des moulins et du patrimoine de pays Quelneuc Carentoir dimanche 28 juin 2026.
Carentoir
Journée des moulins et du patrimoine de pays
Quelneuc Moulin de la Fosse Carentoir Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Portes ouvertes de moulin.
Fabrication de farine, pain, crêpes et galettes.
Affûtage de couteaux.
Possibilité de baptême d’ULM avec Jean Michel .
Quelneuc Moulin de la Fosse Carentoir 56910 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Journée des moulins et du patrimoine de pays Carentoir a été mis à jour le 2026-05-29 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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