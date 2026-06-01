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Journée des moulins et du patrimoine de pays Quelneuc Carentoir

Journée des moulins et du patrimoine de pays Quelneuc Carentoir dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Quelneuc

Adresse : Moulin de la Fosse

Ville : 56910 Carentoir

Département : Morbihan

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Carentoir

Journée des moulins et du patrimoine de pays

Quelneuc Moulin de la Fosse Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Portes ouvertes de moulin.
Fabrication de farine, pain, crêpes et galettes.
Affûtage de couteaux.
Possibilité de baptême d’ULM avec Jean Michel   .

Quelneuc Moulin de la Fosse Carentoir 56910 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Journée des moulins et du patrimoine de pays Carentoir a été mis à jour le 2026-05-29 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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