Journée des moulins et du patrimoine de pays Quelneuc Carentoir

Carentoir

Journée des moulins et du patrimoine de pays

Quelneuc Moulin de la Fosse Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Portes ouvertes de moulin.

Fabrication de farine, pain, crêpes et galettes.

Affûtage de couteaux.

Possibilité de baptême d’ULM avec Jean Michel .

Quelneuc Moulin de la Fosse Carentoir 56910 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Journée des moulins et du patrimoine de pays Carentoir a été mis à jour le 2026-05-29 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande