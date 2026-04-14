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La potion magique Médiathèque de Carentoir Carentoir

La potion magique Médiathèque de Carentoir Carentoir samedi 30 mai 2026.

Lieu : Médiathèque de Carentoir

Adresse : 2 rue du Presbytère

Ville : 56910 Carentoir

Département : Morbihan

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Carentoir

La potion magique

Médiathèque de Carentoir 2 rue du Presbytère Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Animé par Dame Nature, conteuse herboriste.

A travers la forêt et prairies, cette promenade amène les enfants et leurs parents à découvrir, cueillir et goûter des plantes médicinales de nos campagnes pour réaliser collectivement une potion magique salvatrice.

Départ de la médiathèque.
Enfant à partir de 4 ans.
Sur inscription réservation par téléphone ou par e-mail.   .

Médiathèque de Carentoir 2 rue du Presbytère Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 74 74 

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English :

L’événement La potion magique Carentoir a été mis à jour le 2026-04-14 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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