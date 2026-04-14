La potion magique Médiathèque de Carentoir Carentoir
La potion magique Médiathèque de Carentoir Carentoir samedi 30 mai 2026.
Carentoir
La potion magique
Médiathèque de Carentoir 2 rue du Presbytère Carentoir Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Animé par Dame Nature, conteuse herboriste.
A travers la forêt et prairies, cette promenade amène les enfants et leurs parents à découvrir, cueillir et goûter des plantes médicinales de nos campagnes pour réaliser collectivement une potion magique salvatrice.
Départ de la médiathèque.
Enfant à partir de 4 ans.
Sur inscription réservation par téléphone ou par e-mail. .
Médiathèque de Carentoir 2 rue du Presbytère Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 74 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La potion magique Carentoir a été mis à jour le 2026-04-14 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
À voir aussi à Carentoir (Morbihan)
- La Ferme du Monde fête ses 30 ans ! Le Bois Brassu Carentoir 25 avril 2026
- Expositions Les plantes médicinales en Bretagne et Des plantes qui vous veulent du bien Médiathèque de Carentoir Carentoir 29 avril 2026
- La calèche est dans le pré Le Bois Brassu Carentoir 1 mai 2026
- VP 3 Circuit de Carentoir Carentoir Morbihan 1 mai 2026
- Circuit de la voie Ahée (n°76) Carentoir Morbihan 1 mai 2026