Atelier P’tits Fermiers Le Bois Brassu Carentoir

Carentoir

Atelier P’tits Fermiers

Le Bois Brassu La Ferme du Monde Carentoir Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Viens passer un moment à la ferme du monde dans la peau d’un petit fermier. Nous allons nourrir les chèvres et les moutons, brosser les poneys, ramasser les oeufs, caresser les lapins…

Pour cela, n’oublie pas tes bottes et tes vêtements d’extérieur!

De 10h30 à 12h30, de 5 à 10 ans. .

Le Bois Brassu La Ferme du Monde Carentoir 56910 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 70 70

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English :

L’événement Atelier P’tits Fermiers Carentoir a été mis à jour le 2026-06-06 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande