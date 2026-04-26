La Suzanne – Chemin de fer historique de la Voie Sacrée, Château du Grand Jardin, Joinville

Informations pratiques

La Suzanne – Chemin de fer historique de la Voie Sacrée 19 et 20 septembre Château du Grand Jardin Haute-Marne

Compris dans le billet d’entrée : entrée gratuite le samedi ; 2€/pers le dimanche (gratuit – 12 ans les deux jours)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

En quelques panneaux, découvrez l’aventure du chemin de fer au XIXe siècle, au travers d’un focus sur la Suzanne, une locomotive historique mise en service en 1891 et classée au titre des monuments historiques en compagnie d’un wagon-tombereau meusien daté de 1892. Une exposition prêtée par l’association du Chemin de fer Historique de la Voie Sacrée.

Château du Grand Jardin 5 avenue de la Marne, 52300 Joinville, France Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33325941754 https://haute-marne.fr/liens-utiles/chateau-du-grand-jardin Créé par Claude de Lorraine, premier Duc de Guise, le château du Grand Jardin est un pavillon de plaisance du XVIe siècle qui vient compléter la demeure seigneuriale : le château d’en haut (aujourd’hui disparu) surplombant la ville. Influencé par le style Renaissance découvert lors des guerres d’Italie, c’est un lieu de réception et de représentation qui manifeste le pouvoir des Guise. À l’époque, seuls les hôtes de marque sont invités à festoyer et à admirer son décor et ses jardins. Parking dédié de 92 places.

En quelques panneaux, découvrez l’aventure du chemin de fer au XIXe siècle, au travers d’un focus sur la Suzanne, une locomotive historique mise en service en 1891 et classée « Monument Historique »…

© La Suzanne association pour le chemin de fer historique de la voie sacrée