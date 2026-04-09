La Table Créative : Atelier de peinture libre Belle Aura Paris

Chaque mardi, un support différent à peindre !

10€ à 20€ selon le support

Un moment pour ralentir, se détendre… pinceau à la main et verre à côté

La Table Créative, ce n’est pas un cours — c’est une expérience de peinture acrylique libre où chacun vient créer à son rythme, sans pression ni technique particulière, dans une ambiance conviviale et détendue.

On peint, on papote, on profite…

Possibilité d’apéro sur place (boissons & tapas)

Tout le matériel est mis à disposition, pour explorer, expérimenter et simplement se faire plaisir en créant.

Un espace chaleureux et inspirant pour se détendre, créer et passer un bon moment ✨

La Table Créative : un moment de peinture libre et conviviale chaque mardi pour se détendre, créer à son rythme et profiter d’un instant chaleureux, avec possibilité d’apéro sur place.

Du mardi 14 avril 2026 au mardi 28 avril 2026 :

mardi

de 19h00 à 20h30

payant

10€ à 20€ selon le support. Possibilité d’apéro sur place (boissons & tapas)

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-14T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-28T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-14T19:00:00+02:00_2026-04-14T20:30:00+02:00;2026-04-21T19:00:00+02:00_2026-04-21T20:30:00+02:00;2026-04-28T19:00:00+02:00_2026-04-28T20:30:00+02:00

Belle Aura 10 rue Letort 75018 Paris

+33641182507 ateliers.belleaura@gmail.com



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