La Table Créative : Atelier de peinture libre Belle Aura Paris
La Table Créative : Atelier de peinture libre Belle Aura Paris mardi 14 avril 2026.
Chaque mardi, un support différent à peindre !
10€ à 20€ selon le support
Un moment pour ralentir, se détendre… pinceau à la main et verre à côté
La Table Créative, ce n’est pas un cours — c’est une expérience de peinture acrylique libre où chacun vient créer à son rythme, sans pression ni technique particulière, dans une ambiance conviviale et détendue.
On peint, on papote, on profite…
Possibilité d’apéro sur place (boissons & tapas)
Tout le matériel est mis à disposition, pour explorer, expérimenter et simplement se faire plaisir en créant.
Un espace chaleureux et inspirant pour se détendre, créer et passer un bon moment ✨
La Table Créative : un moment de peinture libre et conviviale chaque mardi pour se détendre, créer à son rythme et profiter d’un instant chaleureux, avec possibilité d’apéro sur place.
Du mardi 14 avril 2026 au mardi 28 avril 2026 :
mardi
de 19h00 à 20h30
payant
10€ à 20€ selon le support. Possibilité d’apéro sur place (boissons & tapas)
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-14T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-28T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-14T19:00:00+02:00_2026-04-14T20:30:00+02:00;2026-04-21T19:00:00+02:00_2026-04-21T20:30:00+02:00;2026-04-28T19:00:00+02:00_2026-04-28T20:30:00+02:00
Belle Aura 10 rue Letort 75018 Paris
+33641182507 ateliers.belleaura@gmail.com
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