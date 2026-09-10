Informations pratiques

Limoges

La tapisserie de Bayeux. Actualité d’une broderie entre histoire et fils à retordre

1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 19:00:00

fin : 2026-10-07 20:30:00

Date(s) :

2026-10-07

Découvrez l’histoire fascinante de la célèbre Tapisserie de Bayeux, broderie médiévale exceptionnelle de près de 70 mètres, réalisée au XIe siècle. À travers ses scènes vivantes et richement détaillées, elle raconte la conquête de l’Angleterre et témoigne des liens étroits entre la Normandie et l’Angleterre. Cette rencontre propose de mieux comprendre son histoire, son iconographie et les messages qu’elle transmet encore aujourd’hui. L’exposition temporaire envisagée au British Museum de Londres a également ravivé les débats autour de sa restauration, de sa conservation et de son éventuel prêt. Entre patrimoine, histoire et enjeux diplomatiques, découvrez les secrets et les nombreuses questions soulevées par cette œuvre unique au monde. .

1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@amilim.fr

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English : La tapisserie de Bayeux. Actualité d’une broderie entre histoire et fils à retordre

L’événement La tapisserie de Bayeux. Actualité d’une broderie entre histoire et fils à retordre Limoges a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Limoges Métropole