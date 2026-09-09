« La Tempête » de Jérémy Pradier-Jeauneau, Arc de triomphe, Paris

Informations pratiques

« La Tempête » de Jérémy Pradier-Jeauneau 9 septembre – 4 octobre Arc de triomphe Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T12:00:00+02:00 – 2026-09-10T01:59:00+02:00

Fin : 2026-10-04T12:00:00+02:00 – 2026-10-05T01:59:00+02:00

À l’occasion de la Paris Design Week et des Journées Européennes du Patrimoine, Jérémy Pradier-Jeauneau investit l’Arc de triomphe avec La Tempête, installation monumentale mêlant art, artisanat d’art et patrimoine français.

Conçu comme une expérience immersive, ce parcours propose une relecture contemporaine de ce lieu emblématique, révélant son histoire et son architecture sous un angle inédit. De la base jusqu’au sommet, le visiteur traverse une succession d’œuvres imaginées par l’artiste, qui transforment l’ascension du monument en une expérience sensible et spectaculaire.

Arc de triomphe Place Charles de Gaulle 75008 Paris Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Paris Île-de-France https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/

Découvrez l’installation monumentale de Jérémy Pradier-Jeauneau à l’Arc de triomphe dans le cadre de la Paris Design Week !

© Jérémy Pradier-Jeauneau