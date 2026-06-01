La Terrasse en fête La Terrasse Champagne Jean Lagache Œuilly dimanche 21 juin 2026.

Œuilly

La Terrasse en fête

La Terrasse Champagne Jean Lagache 7 Rue de la Coopérative Œuilly Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-21 2026-06-24 2026-06-26 2026-06-28

Tout public

Le bar à vins & Champagnes La Terrasse du Champagne Jean Lagache vous convie à une semaine festive du 21 au 28 juin.

À cette occasion, plusieurs temps forts viendront rythmer la semaine

• Le dimanche 21 juin, de 10h à 13h un brunch aux saveurs estivales élaboré en collaboration avec notre traiteur local, proposé au tarif de 35 € par personne, avec une coupe de champagne offerte.

• Le dimanche 21 juin également ouverture exceptionnelle de La Terrasse à partir de 16h et en horaires prolongés à l’occasion de la Fête de la Musique, pour permettre aux visiteurs de profiter d’une ambiance plus calme et intimiste autour d’une coupe de champagne.

• Le mercredi 24 juin ouverture exceptionnelle en soirée dans une ambiance tamisée à l’occasion de la Saint-Jean.

• Le vendredi 26 juin à 21h diffusion en direct du match France Norvège, pour les amateurs souhaitant suivre la rencontre dans un cadre convivial et détendu.

• Le dimanche 28 juin à partir de 11h profitez d’une pause bien méritée après votre parcours En rou(t)e Libre. .

La Terrasse Champagne Jean Lagache 7 Rue de la Coopérative Œuilly 51480 Marne Grand Est secretariat.lagache@orange.fr

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English : La Terrasse en fête

L’événement La Terrasse en fête Œuilly a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Epernay en Champagne