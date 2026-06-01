La Terrasse en fête La Terrasse Champagne Jean Lagache Œuilly
La Terrasse en fête La Terrasse Champagne Jean Lagache Œuilly dimanche 21 juin 2026.
Œuilly
La Terrasse en fête
La Terrasse Champagne Jean Lagache 7 Rue de la Coopérative Œuilly Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-21 2026-06-24 2026-06-26 2026-06-28
Tout public
Le bar à vins & Champagnes La Terrasse du Champagne Jean Lagache vous convie à une semaine festive du 21 au 28 juin.
À cette occasion, plusieurs temps forts viendront rythmer la semaine
• Le dimanche 21 juin, de 10h à 13h un brunch aux saveurs estivales élaboré en collaboration avec notre traiteur local, proposé au tarif de 35 € par personne, avec une coupe de champagne offerte.
• Le dimanche 21 juin également ouverture exceptionnelle de La Terrasse à partir de 16h et en horaires prolongés à l’occasion de la Fête de la Musique, pour permettre aux visiteurs de profiter d’une ambiance plus calme et intimiste autour d’une coupe de champagne.
• Le mercredi 24 juin ouverture exceptionnelle en soirée dans une ambiance tamisée à l’occasion de la Saint-Jean.
• Le vendredi 26 juin à 21h diffusion en direct du match France Norvège, pour les amateurs souhaitant suivre la rencontre dans un cadre convivial et détendu.
• Le dimanche 28 juin à partir de 11h profitez d’une pause bien méritée après votre parcours En rou(t)e Libre. .
La Terrasse Champagne Jean Lagache 7 Rue de la Coopérative Œuilly 51480 Marne Grand Est secretariat.lagache@orange.fr
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English : La Terrasse en fête
L’événement La Terrasse en fête Œuilly a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Epernay en Champagne
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